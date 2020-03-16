بالفيديو ذعر التسوق بسبب اعلان حظر التجول

شهدت العاصمة حالة من الذعر بعد انتشار انباء عن اعلان حظر للتجوال ما دفع المواطنين الى النزول الى الاسواق والتبضع بكميات كبيرة وتكديسها في المنازل تخوفا من استمرار الحظر لعدة ايام فيما انتقد البعض هذه الحالة التي ادت الى ارتفاع اسعار البضائع بشكل كبير
عربات التسوق امتلأت بالكامل وطوابير المتبضعين تجدها في اكثر من مركز تجاري .. حالة من الذعر والقلق تملكت الكثير من العوائل بعد توارد انباء عن حظر للتجوال للحد من انتشار فايروس كورونا . فيما دعا بعض المواطنين الى عدم تكديس المواد الغذائية بكميات كبيرة حفاظا على مستوى الاسعار من الصعود الكبير .
صعود اسعار المواد الغذائية ومواد التنظيف والتعقيم اعتبر البعض انه جاء بسبب اغلاق المنافذ الحدودية فضلا عن الاقبال الكبير للمواطنين على تخزين كميات كبيرة ما ادى الى شحتها او نفادها من السوق .
صعود اسعار المواد الغذائية ومواد التنظيف والتعقيم اعتبر البعض انه جاء بسبب اغلاق المنافذ الحدودية فضلا عن الاقبال الكبير للمواطنين على تخزين كميات كبيرة ما ادى الى شحتها او نفادها من السوق .
وبين اللامبالاة و عدم الالتزام بتعليمات السلامة وبين تخزين المواد الغذائية يعيش العراقيون حالة من الترقب والحذر مع تزايد حالات الاصابة وغلق اغلب المحافظات حدودها ومنع دخول الوافدين اليها.
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