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القنصلية المصرية في جدة تعلن عن تعديل مواعيد الرحلات الإستثنائية بين البلدين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

القنصلية المصرية في جدة تعلن عن تعديل مواعيد الرحلات الإستثنائية بين البلدين

متابعات_الخليج 365

أفادت القنصلية العامة لجمهورية مصر في مدينة جدة بتعديل مواعيد الرحلات الاستثنائية التي يتم تسييرها لنقل المواطنين العالقين في المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن .

 

وبينت القنصلية تم تعديل مواعيد الرحلات الجوية الاستثنائية التي تقوم شركة مصر للطيران بتسييرها لإعادة المواطنين الذين دخلوا إلي المملكة بتأشيرات عمرة أو زيارة أو سياحة والمقيمين الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي العودة إلى أرض الوطن؛ حيث ستيم تسيير رحلتان يومياً من جدة إلى القاهرة حتى يوم ٢٠ مارس، ورحلة يومياً من المدينة المنورة إلى القاهرة حتى يوم ٢٠ مارس، ورحلة واحدة من أبها إلى القاهرة يوم ٢٠ مارس.

 

وأوضحت القنصلية أن هذا التعديل جاء في إطار المتابعة للإجراءات الاحترازية التي تطبقها السلطات السعودية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وما يستتبعها من تأثيرات على المواطنين، وبالإشارة إلى قرار السلطات السعودية تعليق الرحلات الدولية لمدة أسبوعين ابتداءً من اليوم الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٠ .

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ودعت القنصلية العامة الراغبين في الاستفسار إلى التواصل عن طريق الوسائل التالية:

 

- هاتف عمليات القنصلية العامة في جدة 0500054094

 

- البريد الالكتروني للقنصلية العامة في جدة [email protected]

 

- هاتف عمليات مصر للطيران

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