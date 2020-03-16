برلمانية بريطانية تعلن عبر تويتر إصابتها بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت النائبة البرلمانية البريطانية عن حزب العمل كيت أوسبورن إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بعد فترة من العزل المنزلى لشكها وجود أعراض الفيروس، وبذلك تكون ثاني عضو برلماني بريطاني يعلن إصابته.



Advertisements

وكتبت أوسبورن، عبر حسابها بموقع تويتر :"لقد تم تشخيصي بالفيروس التاجي كورونا بعد فترة من العزلة الذاتية والاختبار اللاحق"، كما حثت جميع متابعيها على البقاء في المنزل لمدة 7 أيام إذا كان لديهم درجة حرارة عالية أو سعال متغير ومستمر.

وكانت أعلنت السلطات البريطانية، ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 35 وحالات الإصابة المؤكدة إلى 1372.

وكان وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، قال إن بلاده لديها نحو 5 آلاف جهاز تنفس صناعى، وذلك فى إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا للمستجد (كوفيد - 19)، وأضاف هانكوك - فى تصريحات أدلى بها لقناة (سكاى نيوز) الناطقة بالإنجليزية :"نعتقد أننا بحاجة إلى أضعاف هذا العدد".