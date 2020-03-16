تايلاند تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

أعلنت تايلاند، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 147 مع تسجيل 33 إصابة جديدة.

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وأعلنت السلطات التايلاندية أمس الأحد، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت السلطات، في نبأ عاجل أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلاد ارتفع إلى 102 حالة.

يذكر أن الفيروس ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.