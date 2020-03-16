شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين تسجل إصابة جديدة بـ«كورونا» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" في طولكرم، لمواطن قادم من بولندا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 39.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن أشتية أعرب عن شكره، لدولة الكويت التي تقديم 5.5 مليون دولار، لمساعدة بلاده في مواجهة فيروس "كورونا"، مؤكدا استقرار الأسواق وأن المواد الغذائية متوفرة وكافية لفترة غير قصيرة.

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