بنجلاديش تغلق المدراس لمواجهة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت بنجلاديش، الإثنين، إغلاق جميع المؤسسات التعليمية لمدة 15 يوما، بعد تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وقال موهيبول حسن شودهوري، نائب وزير التعليم، للصحفيين في دكا، إن إغلاق المؤسسات التعليمية سوف يبدأ الأربعاء كون الثلاثاء عطلة رسمية. وسوف يسرى هذا الإجراء حتى 31 مارس/آذار.

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وقالت ميرجادي سابرينا فلورا، مديرة معهد علم الأوبئة والسيطرة على الأمراض والأبحاث في بنجلاديش، إنه بعد تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة 8.

وأضافت أن هناك طفلين بين المرضى الجدد، وهم من أفراد أسرة شخص أصيب بالفيروس في وقت سابق.

كانت بنجلاديش سجلت أول 3 حالات إصابة بالفيروس 8 مارس/آذار.