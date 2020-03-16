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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر «الصحة العالمية»: مصر تمتلك نظام مراقبة قويًا لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، جون جبور، بطريقة تعامل الحكومة المصرية مع فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 130 دولة حول العالم.
وقال جبور، في حوار مع قناة "CNN" الأمريكية، نشرته اليوم الإثنين، عبر موقعها الإلكتروني، إن مصر وسلطنة عُمان هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان تملكان نظام مراقبة قويًا يعتمد على الأحداث.
وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية أن مصر منذ البداية، وبالتعاون مع المنظمة، استطاعت بشكل جيد احتواء فيروس كورونا والتعامل مع الحدث منذ البداية، خاصة منذ اكتشاف إصابة السياح بهذا المرض.
وأشار جبور إلى أن الحكومة المصرية تتبعت الأمر وسيطرت عليه حتى لا ينتشر على نطاق واسع داخل المجتمع.
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