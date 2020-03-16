سيدة تعذب طفلها بوحشية بمساعدة زوجها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

وصل الطفل يحيى البالغ من العمر 3 سنوات غائب عن الوعي وحالة نبض قلبه ضعيفة جدا والتنفس بطيء للغاية، حيث أجريت له الإسعافات اللازمة وبدأت حالته في التحسن.



وبحسب الطبيب محمد الهمالي من مستشفى طرابلس المركزي في ليبيا، فإن يحيى تلقى عملية إنعاش للقلب وإسعافات طبية، وبعد حوالي 5 ساعات بدأ في التحسن بالكلام وتناول الطعام.

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وقال الهمالي، إنه ”بعد الكشف على جسد الطفل تبينت أثار التعذيب الوحشية عليه وظهرت بوضوح علامات السحجات والكدمات والجروح، وأثار للحرق في مواضع عديدة من جسده“.

وأضاف أنه ”بعد عدة محاولات للحديث مع الطفل ذكر أن السبب في هذا التعذيب أمه وزوج أمه، بسبب تبوله في ملابسه“.

وبحسب الهمالي فإنه ”بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين بأن جسم الطفل خالٍ من الكسور أو الإصابات الداخلية“ موضحا أن إدارة ”المستشفى أبلغت الشرطة بالحادثة وتم القبض على الأم وزوجها“.