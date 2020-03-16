الصحة الكويتية: خروج 564 حالة من مراكز الحجر وشفاء 12 مصابا بكورونا

أكّدت وزارة الصحة الكويتية أنّ "إجمالي الحالات الّتي خرجت من مراكز الحجر في البلاد بلغ 564 حالة، في حين تماثلت ثلاث حالات جديدة للشفاء ليصل عددها إلى 12 حالة شفاء، ممّا يعطي مؤشّرات إيجابيّة تدعو للتفاؤل ولكن ليس للتراخي في العمل، بل الاستمرار على هذا النهج في ظلّ التحدّي الكبير في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)".
كان قد أعلن المتحدّث الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند، في مؤتمر صحافي، أنّه "تمّ تسجيل 11 حالة جديدة مؤكّدة ثبتت إصابتها بفيروس "كورونا" في الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 123 حالة، وقد تمّ حتّى أمس الأحد شفاء تسع حالات واليوم تمّ الإعلان عن شفاء ثلاث حالات، ليصبح لدينا 111 حالة تتلقّى العلاج حاليًّا".
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