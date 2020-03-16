السلطات الصينية: من المقرر بدء الاختبارات السريرية على لقاح كورونا في نيسان

أعلنت السلطات الصينية عن تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "COVID-19" يعمل عليه علماء في شنغهاي، مشيرة إلى أنه من المقرر بدء اختباراته السريرية في نيسان.
وقال رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا في شنغهاي، جان تسوان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه تم تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح "mRNA"، الذي يعمل عليه العلماء المحليون، مضيفا أنه "من المفترض بدء اختباراته السريرية في أواسط نيسان".
وأفاد المسؤول الصيني بأن العلماء بدأوا للتو تجارب أولية للقاح خاصة على الرئيسيات (نوع من الثديات) لتدقيق المعايير مثل درجة السمية ومدى الفعالية.
وأشار جان تسوان إلى أن الاختبارات التي أجريت على الفئران سمحت بتنمية أجسام مضادة معينة تكافح فيروس كورونا.
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