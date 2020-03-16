لفتت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "لأنّ كلّ شخص منّا يجب أن يساعد بمواجهة وباء "​كورونا​"، وبعد المبادرة الّتي أطلقها وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، أُعلن تبرّعي براتبي عن شهر آذار لـ"الصندوق الوطني لمكافحة كورونا" دعمًا للمستشفيات الحكومية ولكلّ العاملين فيها، وأدعو كلّ لبناني قادر مقيم ومغترب أن يساعد، لأنّ بتضامننا ننجح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شريم: أتبرع براتبي عن شهر آذار للصندوق الوطني لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.