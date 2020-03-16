سيزار المعلوف: أضع راتب شهر آذار بتصرف صندوق حملة مكافحة "كورونا"

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​سيزار المعلوف​، إلى أنّ "في ظلّ هذه الظروف الّتي لا ترحم، أرى أنّ من واجبي كنائب في ​البرلمان اللبناني​ أن أضع راتب شهر آذار بتصرّف الصندوق الّذي خصّصته ​وزارة الصحة العامة​ لدعم حملة مكافحة فيروس "كورونا".

وأكّد في تصريح، "أنّني أشجّع من يستطيع من زملائي النواب على المثل. ومن لا يسمح له وضعه المادي بذلك، فأي دعم أو مساعدة في هذا الوقت هي مقدّرة جدًّا".