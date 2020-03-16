النشرة: العثور على طفلة حديثة الولادة ومجهولة الهوية أمام مركز جمعية في عجلتون

ذكر مراسل "​الخليج 365​" أنّ "رئيس إحدى الجمعيات الأب "ع. خ."، ادّعى أمام فصيلة ​عشقوت​ أنّه تمّ العثور في بلدة ​عجلتون​ أمام مركز الجمعية، على طفلة حديثة الولادة مجهولة الهويّة والجنسيّة وهي بحالة جيّدة"، لافتًأ إلى أنّ "الطبيب الشرعي كُلّف للكشف عليها".

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