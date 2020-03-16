الامانة العامة لمجلس النواب: تأجيل لقاء الاربعاء واجتماعات اللجان واقفال مكاتب النواب

اشارت الامانة العامة ل​مجلس النواب​ في بيان، الى انه "نظرا للظروف الصحية العامة ومن باب الحرص الكامل على السادة النواب وزوارهم وبناء على توجيهات دولة الرئيس تقرر تأجيل اجتماع الاربعاء المقبل في مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​ .

كما تقرر تأجيل اجتماعات اللجان على اختلافها لمدة اسبوع من تاريخه، واغلاق مبنى مكاتب السادة النواب لاجراء عملية التعقيم اللازمة للمبنى وذلك لمدة اسبوع من تاريخه .