اشارت الامانة العامة لمجلس النواب في بيان، الى انه "نظرا للظروف الصحية العامة ومن باب الحرص الكامل على السادة النواب وزوارهم وبناء على توجيهات دولة الرئيس تقرر تأجيل اجتماع الاربعاء المقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة .
كما تقرر تأجيل اجتماعات اللجان على اختلافها لمدة اسبوع من تاريخه، واغلاق مبنى مكاتب السادة النواب لاجراء عملية التعقيم اللازمة للمبنى وذلك لمدة اسبوع من تاريخه .
كانت هذه تفاصيل خبر الامانة العامة لمجلس النواب: تأجيل لقاء الاربعاء واجتماعات اللجان واقفال مكاتب النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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