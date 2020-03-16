الفرزلي: لا يجوز لاصحاب المصارف التصرف على اساس انهم طرف لا علاقة لهم بما يجري

اشار نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ الى انه لا يجوز لاصحاب ​المصارف​ ان يتصرفوا على اساس انهم طرف لا علاقة لهم بما يجري في البلد، بل يجري ان يشكلوا لجنة للمشاركة بإنقاذ البلد، لانه اذا استمر الموضوع على هذا النحو اول من يدفع الثمن هم المصارف، ليس كجسم مادي فقط بل كجسم انساني ايضا.

واوضح الفرزلي في حديث تلفزيوني، بأن كل ما اثير حول ​التشكيلات القضائية​ لا يعجبني، لافتا الى انه لا اشكال على تشكيلات القضائية في ​القضاء​ المدني، والاشكال في النيابات العامة حيث النفوذ السياسي. ودعا الى رفع اليد عن القضاء. واكد ان راي وزيرة ​العدل​ ليس تدخل بل جزء من صلاحياتها.