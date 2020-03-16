أمل أبو زيد يخصّص 50 مليون ليرة لمستشفى جزين في اطار مواجهة وباء كورونا

أعلن النائب السابق ​أمل أبو زيد​ عن مبادرة تجاه ​مستشفى جزين​ من خلال تقديم مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية كمساعدة في اطار مواجهة وباء ​كورونا​ وتأمين أفضل الظروف الوقائية لاهالي منطقة جزين.

وتوجّه أبو زيد الى أبناء المنطقة بالقول "في مبادرة تواكب حال الطوارىء الصحية، والتزاماً مني بالوقوف الى جانب اهلنا في منطقة جزين وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والواجب الانساني، أبلغت مدير مستشفى جزين الدكتور شربل مسعد تخصيصي مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية لشراء ما يلزم من معدات ضرورية واساسية لتمكين المستشفى من تقديم العناية الطبية لأي اصابة محتملة بفيروس الكورونا من جهة وتأمين مستلزمات الحماية للطاقم الطبي والتمريضي في المستشفى.وشدّدت خلال الاتصال الهاتفي على اهمية التكاتف وتضافر الجهود من اجل رفع الاذى عن حياة أحبائنا بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والطائفية، لأن الانسانية تجمعنا وسلامة المجتمع وصحة اهلنا هي هاجسنا .وقد وعد الدكتور مسعد بإرسال لائحة تتضمن اللوازم المطلوب شراؤها".

وجدّد ابو زيد "الدعوة الى الوعي وعدم الاستهتار ب​الوقاية​ من مخاطر هذا الوباء من خلال الحجر المنزلي حماية لكل افراد العائلة".