النشرة: بلدية بعلبك أطلقت حملة تعقيم واسعه للمناطق السكنية والمحال التجارية

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​، أنّ "​بلدية بعلبك​ وبالتعاون مع ​الدفاع المدني​ والهيئة الصحية، أطلقت حملة تعقيم واسعه للمناطق السكنيّة والمحال التجاريّة من أمام ساحة السراي، ليتبعها حملات تعقيم في الأحياء والأزقّة في الأيام التالية".

ولفت إلى أنّ "البلدية أطلقت أيضًا دوريات لمراقبة إجراءات التعقيم في ​الصيدليات​ والملاحم والأفران"، مبيّنًا أنّ "بلدية ​يونين​ بدورها نظّمت حملة تعقيم تشمل المنازل السكنية والمحلات التجارية، وطالبت الأهالي بضرورة الإلتزام بمنازلهم، وخصّصت عددًا من المتطوّعين لتأمين مستلزماتهم وحاجياتهم الضروريّة إلى المنازل، شرط الإلتزام بالمنازل".

في هذا الإطار، أشار رئيس بلدية بعلبك ​فؤاد بلوق​، إلى أنّ "جميع أهالي بعلبك التزموا بكلّ الإجراءات والتوجهات الّتي تقوم بها البلدية، ونحن ننفّذ قرارات ​الحكومة اللبنانية​ و​وزارة الصحة العامة​ لحماية أهلنا في بعلبك من وباء "​كورونا​" المستجد".