خضر: الحجر الصحي الطوعي وأنت بخير أفضل من الإلزامي وأنت مصاب

أصدر ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ تعميما قضى "بإقفال جميع المؤسسات التجارية في محافظة بعلبك الهرمل، باستثناء محال بيع المواد الغذائية و​المستشفيات​ والمستوصفات و​الصيدليات​، مع الإبقاء فقط على خدمة الدليفري في ​المطاعم​".

كما عمم على ​البلديات​ كافة بـ"تكليف ​الشرطة البلدية​ بمنع أي نوع من أنواع التجمعات".

وإذ "يأسف المحافظ لإتخاذ هذه الإجراءات التي ستزيد العبء الإقتصادي على كاهل المواطنين، غير أنها ضرورية للحفاظ على سلامة وصحة أهلنا، آملين بالخروج من هذه ​الأزمة​ في أقرب وقت".

وختم خضر: "إن الحجر الصحي الطوعي وأنت بخير يبقى أفضل من الحجر الصحي الإلزامي وأنت مصاب، دمتم بصحتكم".