الحريري: نؤكد على التلاحم التاريخي مع الحزب التقدمي ودارة المختارة

اعتبر رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذكرى اغتيال ​كمال جنبلاط​، بأن "كمال جنبلاط علمٌ من أعلام ال​سياسة​ والوطنية والفكر الحر، ننحني لذكرى اغتياله ونؤكد على التلاحم التاريخي مع الحزب التقدمي ودارة ​المختارة​ التي ستبقى باذن الله ركناً اساسياً من اركان العيش المشترك والعمل الوطني في ​لبنان​".

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