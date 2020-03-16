النشرة: الهدوء يخيّم على معبر المصنع الحدودي بعدما بدأ إقفاله منتصف الليل

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بأنّ "الهدوء يخيّم على معبر ​المصنع​ الحدودي، وقرار الإقفال أصبح ناجزًا بدءًا من منتصف الليل".

ولفت إلى أنّ "المعلومات تؤكّد أنّ 18 طالبًا لبنانيًّا في ​إيران​ دخلوا معبر المصنع قبل قرار الإقفال، من بينهم إيرانيّة زوجة لبناني وإيرانيّة لديها إقامة".