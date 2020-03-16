النشرة: الهدوء يخيّم على معبر المصنع الحدودي بعدما بدأ إقفاله منتصف الليل

أفاد مراسل "الخليج 365" في بعلبك بأنّ "الهدوء يخيّم على معبر المصنع الحدودي، وقرار الإقفال أصبح ناجزًا بدءًا من منتصف الليل".
ولفت إلى أنّ "المعلومات تؤكّد أنّ 18 طالبًا لبنانيًّا في إيران دخلوا معبر المصنع قبل قرار الإقفال، من بينهم إيرانيّة زوجة لبناني وإيرانيّة لديها إقامة".
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