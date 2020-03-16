الإمام قبلان: للإلتزام التام بتوجيهات الحكومة والتجاوب مع التدابير المتخذة للحد من انتشار كورونا

أكّد رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام عبد الأمير قبلان، أنّ "إعلان مجلس الوزراء التعبئة العامة لمواجهة خطر تفشّي فيروس "كورونا" ضرورة وطنيّة ندعمها للحدّ من انتشار هذا الفيروس الخطير، وهي تسهم في حفظ سلامة اللبنانيّين المطالبَين بالإلتزام التام بتوجيهات الحكومة والتجاوب الكامل مع التدابير المتخذة والإجراءات المنوي تنفيذها، ولا سيما أنّ واجبهم الشرعي والوطني والإنساني يحتّم عليهم المكوث في منازلهم وتجنّب التجمعات، واتخاذ كلّ الإحتياطات المطلوبة حمايةً لأنفسهم وحفظاً للآخرين".
وشدّد في بيان، على "ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين والوافدين إلى أقصى الحدود مع كلّ الجهود المبذولة، للحدّ من انتشار هذا الفيروس، والإمتثال إلى توجيهات وزارة الصحة العامة والجهات الطبيّة، للحؤول دون تحوّل الفيروس إلى وباء"، مركّزًا على أنّه "لا يجوز التكتّم على أي مصاب بهذا الفيروس، حفظًا لأنفسهم وسلامة أهلهم واخوانهم".
وطالب الإمام قبلان، اللبنانيّين بـ"التكافل الاجتماعي والتضامن الوطني في هذه الظروف الصعبة، فيبادر الميسورون والأغنياء بواجبهم الوطني والديني مع شركائهم في الوطن"، داعيًا المؤمنين إلى "التمسّك بتعاليم الدين والتضرّع إلى الباري أن يحفظهم ويمن على المرضى بالشفاء، ويكشف السوء والضر عن شعوبنا ويجنّب بلادنا البلاء والوباء".
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