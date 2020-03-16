دوريات أمنية وبلدية في صور والحركة اقتصرت على المؤسسات الغذائية

تسير ​القوى الأمنية​ من فصيلة درك المدينة دوريات منذ الصباح الباكر في شوارع المدينة والمداخل المؤدية إليها للحد من تجول المواطنين. كما تعمل شرطة البلدية في ​قضاء صور​، على تنفيذ خطة الطوارئ الصحية التي أعلنتها ​الحكومة​. وتشهد المدينة حركة تجارية خجولة، واقتصرت على المؤسسات الصحية والغذائية.

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