شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح حسب الله يطالب الحكومة بمواجهة مافيا استغلال "كورونا" لاحتكار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، تأييده التام للتصريحات الواضحة والحاسمة التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التى أكد فيها ضرورة العمل على توفير المخزون الكافى من السلع للمواطنين بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وأن يتم التعامل بـ "قبضة من حديد" مع المتاجرين بالسلع، والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون الأسعار بلا مبرر.

وطالب "حسب الله " فى بيان له أصدره اليوم من الوزراء المختصين وفى مقدمتهم وزراء التموين والتجارة الداخلية والصحة والسكان والصناعة والتجارة وجميع المحافظين أن يعملوا على التطبيق الحقيقى على أرض الواقع لهذه التصريحات من الدكتور مصطفى مدبولى ومطالبته للمسئولين بالتعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة وأن الحكومة لن نسمح لأحد بأن يخلق أزمة، ولن ترحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات وتكليفه مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات.

وقال الدكتور صلاح حسب الله أن نجاح الوزراء والمحافظين ومباحث التموين وحماية المستهلك فى تنفيذ ما طالبهم به رئيس الوزراء، وتقديم مافيا المتاجرين بقوت الشعب إلى المحاكمة يكفل عدم تكرار هذه الظاهرة معربا عن اسفه واستيائه الشديدين من وجود مافيا تتاجر بقوت الشعب المصرى فى ظل هذه الظروف الراهنة.

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وأكد الدكتور صلاح حسب الله، أنه لم يكن يتوقع على الإطلاق استغلال بعض الصيدليات لإحداث فيروس كورونا وقيامها بمضاعفة أسعار المنتجات والمستلزمات الطبية المتعلقة بالوقاية من الأوبئة، مطالبا إدارة الصيدليات بوزارة الصحة والسكان القيام بحملات تفتيشية على الصيدليات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الصيدليات المخالفة.

كما ناشد جميع المواطنين مساندة جهود الدولة فى مواجهة مافيا احتكار السلع، ورفع أسعارها من خلال الإبلاغ عن أى مخالفات يتعرضون لها عند شرائهم للسلع والمنتجات والأدوية.