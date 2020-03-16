شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن البرلمان" تطالب بإجراءات حاسمة تجاه المقاهى للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، الحكومة بضرروة أخذ إجراءات جادة وأكثر حسما تجاه المقاهي، خاصة وأنها أكثر تكدسا بالمواطنين وتمثل بورة لانتشار العدوي بين المواطنين في إطار وجود فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل لجنة التضامن بالبرلمان ، أنه مع خطوات التصدي لانتشار فيروس كورونا فلابد من الوضع في الاعتبار الأماكن التي تشكل خطرا علي صحة المواطن خاصة وأن عامل النظافة بها غير مضمون، ووضع آلية للتعامل معها والرقابة عليها.

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وحذر "أبو حامد" من مخاطر الشيشة، وضرورة صدور قرار بمنعها فى المقاهى لحين إشعار أخر، وذلك لما تمثله من مخاطر على صحة المواطنين، وأنها قد تكون سببا فى انتشار الأمراض الفيروسية الخطيرة، التى تؤثر على حياة المواطنين، وتهدد المجتمع بشكل عام، خاصة وأنها تقلل المناعة وعنصر فعال فى نقل الفيروسات، خاصة في ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية .

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا الذى يجتاح العديد من دول العالم، ولابد من ترجمة اهتمام الدولة فى صورة قرارات على أرض الواقع حتى تكتمل منظومة الإجراءات، مؤكدا علي أهمية اتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد.