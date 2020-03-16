كورونا يحرم الجمهور من سلسلات وأفلام عالمية.. وتصوير أعمال رمضان لا زال مستمرا في المغرب!

أوقف فيروس كورونا تصوير عدد من الأعمال السينمائية، والسلسلات الدرامية العالمية، التي يتابعها جمهور من مختلف العالم، كإحراء احترازي ضد احتمال إصابة فرق عملها بالوباء، عكس ما يحدث في المغرب، في فترة يكثر فيها التصوير استعدادا لشهر رمضان.

وأعلنت شبكة “نيت فليكس” عن تأجيل تصوير سلسلات بسبب فيروس كورونا، الذي أجل كذلك تصوير أفلام، وعرض أخرى، في حين لم يعرف أي عمل مغربي إلى حدود الساعة تعليق تصويره كإجراء احترازي.

وفي المغرب تصور عدد من الأعمال استعدادا لعرضها شهر رمضان المقبل، موازاة مع منع وزارة الداخلية ، التظاهرات واللقاءات الرياضية، والثقافية، والعروض الفنية، التي يتجاوز عدد الحاضرين فيها 50 شخصا.

وكان عدد من الفنانين قد أعلنوا انطلاق تصوير أعمالهم، منهم سعيد الناصيري بخصوص سلسلة البوي، والبشير عبدو عن مسلسل “سلمات أبو البنات”، الذي يشرف على إخراجه المخرج هشام الجباري، ويشارك فيه نجوم كثر، مثل السعدية لديب، وهاشم البسطاوي ومحمد خيي، والبشير عبدو، وعمر لطفي.

ولا تزال بعض الأعمال تنتظر التأشير عليها من طرف القنوات لانطلاق تصويرها، وهي الأخرى لم يعلن عن اجراءات تخصها بعد انطلاق العمل بالتدابير الاحترازية من كورونا.

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وفي المقابل، وعلى المستوى العالمي، أعلنت شبكة نيتفليكس إلغاءها مواصلة تصوير سلسلات منتظرة، مثل “مسلسل “Lucifer”، ومسلسل “The Flash”، ومسلسل “Young Sheldon”، ومسلسل “Super girl”، وكذلك مسلسل “Batwoman”.

وبخصوص السينما، فإن الممثل العالمي، توم كروز، أوقف تصوير أحدث جزء من سلسلة أفلامه “المهمة المستحيلة”، الذي كان يصور في مدينة البندقية الإيطالية.

وأجل القائمون على فيلم جيمس بوند الجديد “لا وقت للموت”، طرح الفيلم حتى مرور سبعة أشهر، لكي لا يتأثر الإقبال عليه بسبب الاجراءات الاحترازية ضد تفشي الفيروس.

وتم تأجيل عرض فيلم النجم جاكي شان Vanguard، كما أن كورونا دفع بالأكاديمية الهندية الدولية للأفلام المشهورة بأوسكار بولييود، تأجيل حفل توزيع جوائزها.