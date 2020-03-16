فيديو: يونس الميموني
قال حميد النهري أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أمس الأحد، إن الكلية قررت أن تبث دروسا جامعية لطلبتها باستعمال تقنية اللايف، نتيجة لتعليق الدراسة بسبب التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار وباء “كورونا” المستجد.
وكشف النهري لـ”اليوم24″ أن الكلية اختارت تقنية الدراسة عن بعد حتى لا يتأثر مسار الطلبة، إذ سيتم بث هذه الدروس على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف النهري، أن أساتذة الكلية سيوفرون للطلبة دروسا عن طريق المحتوى المرئي، فضلا عن وثائق للطلبة اللذين لا يتوفرون على إمكانية التواصل عن بعد.
من جانبه، أوضح محمد يحيا عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أن الكلية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، قامت باستعمال وسيلة التواصل عن بعد تفعيلا لقرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول تعليق الدراسة في المغرب، للحد من انتشار “كوفيد 19”.أمس
واعتبر يحيا أن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية تصب في مصلحة الطالب من أجل حمايته من الفيروس المستجد، مشيرا على أنه بتضافر جهود كافة الفاعلين في المجتمع سيتم القضاء على هذه الجائحة وستعود الحياة إلى مجراها الطبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعليق الدراسة..كلية العلوم القانونية في طنجة تبث أولى المحاضرات بتقنية اللايف-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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