السعودية تعلق الحضور لمقرات العمل الحكومية لمدة 16 يوما بسبب” كورونا”

أعلنت السعودية تعليق العمل في كل قطاعات الحكومة باستثناء الصحة والأمن مدة 16 يوما ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاحتواء انتشار فيروس “كورونا”.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ليل الاحد الاثنين، بأن هذا القرار يأتي “استكمال اللإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)”.

وأوضح المصدر ذاته، ان القرار يشمل تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يوما، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.

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ويتضمن القرار أيضا الحد من “وجود الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بعد، في القطاعات الخدمية بالجهات الحكومية والخاصة كافة، وقصر التعاملات التجارية مع الشركات ومندوبيها من خلال التواصل الالكتروني والهاتفي قدر الإمكان”.

كما يشمل الاجراء إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية مثل (التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت وما في حكمها)، على أن تلتزم بتعقيم عربات التسوق فيها بعد كل مستخدم من العملاء.

وكانت السعودية قررت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم امس الاحد بسبب” كورونا”.