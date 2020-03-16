عاجل.. المغرب يعلن عن حالة جديدة للإصابة بكورونا ليرتفع العدد إلى 29

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم، عن تسجيل حالة جديدة بفيروس كورونا بالمغرب، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد-19، هو 29 حالة بالمملكة إلى حدود اليوم الاثنين.

وكانت الوزارة، أعلنت أمس عن 11 حالة جديدة، 6 منها حالات وافدة من إسبانيا وحالتين من فرنسا وحالتين وافدتين من إيطاليا، وحالة واحدة من النمسا.

وأكدت وزارة الصحة أن الحالة الصحية لجميع الحالات المؤكدة الإحدى عشر مستقرة ولا تدعو للقلق.