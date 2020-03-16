“كورونا”.. أطعمة تساعدك على وقاية نفسك من الفيروس- فيديو

تعتبر ممارسات النظافة الأساسية، أمرا ضروريا لحماية نفسك من فيروس كورونا، غير أن تقوية الجهاز المناعي أمر مهم هو كذلك من أجل تفادي الإصابة بالفيروس الذي انتشر في العالم.

أطعمة معينة، تساعد الشخص على تقوية مناعته، وتجعله أقل عرضة للإصابة بالفيروس الوبائي، كونها تعمل على جعله قادرا على مقاومة العديد من الفيروسات، والأمراض.

للتعرف على الأطعمة المساعدة في الوقاية من كورونا، شاهد الفيديو التالي: