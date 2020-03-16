طقس الاثنين.. أمطار ضعيفة مع رياح قوية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين، مرور سحب كثيفة خلال الصباح، مصحوبة بأمطار ضعيفة أو زخات مطرية من المحتمل أن تكون رعدية بالسهول الشمالية والمناطق الواقعة غرب الأطلس وبالواجهة المتوسطية.

كما سيكون الطقس، خلال الظهيرة، غير مستقر نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بباقي الأرجاء، مع هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشمالي أو الشرق بالأقاليم الجنوبية، ومحليا بسواحل المحيط الأطلسي، ومعتدلة إلى قوية شيئا ما من القطاع الشمالي أو من الشرق أحيانا إلى متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 09 و16 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و22 درجة بالسهول الداخلية الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وفيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و22 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والريف والساحل المتوسطي ومنطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى والمحيط الأطلسي وهضاب الفوسفاط ووالماس وجوار السواحل، وما بين 22 و28 درجة بالسايس والسهول الداخلية الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و34 درجة بأقصى الجنوب الشرقي من البلاد وبباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان وسيصبح قويا إلى جد قوي الهيجان مساء ما بين رأس حديد وطانطان.