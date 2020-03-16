شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 4 قتلى في انفجار بمنشأة نفطية في ماليزيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:37 مساءً, 16 مارس 2020 م المناطق - الرياض أعلنت السلطات الماليزية اليوم مقتل أربعة أشخاص وفقدان خامس جراء حريق وانفجار بمنشأة نفطية في بينجيرانج بالقرب من كوتا تينجي جنوب ماليزيا.

ونقلت وكالة أنباء “برناما” الماليزية عن شركة بينجيرانج للتكرير والبتروكيماويات تأكيدها حدوث الحريق الليلة الماضية بالتوقيت المحلي.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن فريق الاستجابة للطوارئ يعمل مع السلطات المعنية عن كثب.

وأضاف البيان أن الوضع تحت السيطرة وأن الأولوية الرئيسية هي لسلامة الأفراد والبيئة.

وقالت الشركة إنها ستقوم بنشر معلومات إضافية فور إتاحتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 قتلى في انفجار بمنشأة نفطية في ماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.