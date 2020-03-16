شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: تسجيل 11حالة مؤكدة بفيروس كورونا وإجمالي الحالات يرتفع إلى 123 حالة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:18 صباحًا, 16 مارس 2020 م المناطق_الرياض أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند تسجیل 11 حالة جدیدة مؤكدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) لیرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 123 حالة.

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