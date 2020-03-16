شكرا لقرائتكم خبر عن وزير ألماني يرد على أمريكا: «ألمانيا ليست للبيع» والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير رسالة للولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الخلاف الذي نشأ بينهما بشأن حقوق ملكية عقار للعلاج من فيروس كورونا. وقال ألتماير، الحليف المقرب للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في رسالة باللغة الانجليزية اليوم الاثنين أثناء حلقة نقاشية استضافها الصحفي الألماني البارز جابور شتاينجارت " ألمانيا ليست للبيع". وكانت صحيفة فيلت ام زونتاج قد أفادت أمس الأحد نقلا عن مصادر حكومية في برلين بأن أمريكا عرضت على شركة كيور فاك الخاصة، الواقعة في مدينة توبينجن، على بعد 30 كيلومترا جنوب شتوتجارت، مليار دولار للحصول على الحقوق الحصرية لعقار يتم تطويره حاليا.

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