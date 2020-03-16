شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين .. جزيرة لوزون تحت حجر صحي مجتمعي مشدد والان نبدء بالتفاصيل

وضع الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، كامل جزيرة لوزون في الفلبين تحت "حجر صحي مجتمعي مشدد" في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في البلاد. ورفض المتحدث الرسمي باسم الرئاسة سلفادور بانيلو أن يعطي أي تفاصيل أخرى، حيث من المتوقع أن يلقي دوتيرتي خطابًا عامًا حول التدابير الحكومية لمنع انتشار "كوفيد-19" بعد اجتماعه مع أعضاء فرقة العمل المشتركة بين الوكالات لإدارة الأمراض المعدية الناشئة.

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