شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: حالات الإصابة بـ«كورونا» الواردة من الخارج الخطر الرئيسي والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الواردة من خارج البلاد أصبحت تمثل الخطر الرئيسي. وقال التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين إن بكين سجلت ست حالات إصابة جديدة واردة من الخارج حتى الساعة الثانية بعد الظهر. ومن بين الحالات الجديدة أربعة أشخاص قادمين من إسبانيا واثنان من بريطانيا. وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين إن الفحوص الطبية وإجراءات الحجر الصحي مطبقة على حد سواء على الصينيين والأجانب القادمين من الخارج.

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