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11 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 11 إصابة مؤكدة بفيروس المستجد ( كوفيد 19 ) ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 123 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن أربع حالات من المصابين في العناية المركزة منهم حالة واحدة خطيرة.

وأوضح المتحدث أن أربع حالات من الإصابات الجديدة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة، وحالة مرتبطة بالسفر إلى إيران، وحالة مرتبطة بالسفر لدولة قطر، وجميعهم من الكويتيين عدا حالة واحدة لوافدة مصرية مرتبطة بالسفر إلى مصر .

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