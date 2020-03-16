شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الاثنين عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهي الأولى بسبب فيروس كوفيد-19 في دول الخليج العربية. وذكرت أن الضحية "مواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية كامنة".

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