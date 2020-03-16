كورونا في العراق...اجراءات الحكومة ومدى انتشاره

2020-03-16 | 10:32 0 مشاهدة خلية الازمة اكدت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من المرض و الحكومة تعتزم اعلان حالة الطوارئ الصحية في العراق للحد من انتشار المرض فيما فرضت عدد من المحافظات حظر التجوال كاجراء احترازي للوقاية من كورونافيما تحذر من التلاعب باسعار المواد الغذائية في ظل هذه الظروف

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