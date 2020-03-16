'لا داعي للخوف'.. الداخلية تطمئن: حركة تنقل البضائع تجري بانسيابية عالية

طمأنت وزارة الداخلية، الاثنين، بأن حركة تنقل البضائع تجري بـ"انسيابية عالية"، وفيما دعت الأهالي إلى "عدم الذعر"، بينت أن قسم الجريمة الاقتصادية يبذل "جهداً كبيراً" بمتابعة الأسواق ومحاسبة من يرفع الأسعار. يتبع...



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