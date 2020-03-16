نجم سلة العراق: كورونا خصم مميت علينا إيقافه

رياضة 2020-03-16 | 10:14 2 مشاهدة وجه نجم المنتخب الوطني ونادي الشرطة لكرة السلة، محمد صلاح، رسالة إلى الشعب العراقي للوقاية من فايروس كورونا



وأضاف، "الرجاء من كل الأخوة والأصدقاء عدم الاستخفاف بهذا الفايروس المميت الذي يهاجم من هم ضعيفي المناعة، اتمنى منكم الحيطة والحذر والالتزام بكل تعليمات الوقاية والسلامة من هذا الفايروس". وقال صلاح عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، إن " الرياضة يحبها الجميع ويتابعها كل شرائح المجتمع خصوصاً كرة القدم وكرة السلة ولكن هناك خصماً مميتاً يجب علينا إيقافه من خلال توعية الناس وعدم الاستهانة به لأنه غير منظور ويأتي حين غفلة".وأضاف، "الرجاء من كل الأخوة والأصدقاء عدم الاستخفاف بهذا الفايروس المميت الذي يهاجم من هم ضعيفي المناعة، اتمنى منكم الحيطة والحذر والالتزام بكل تعليمات الوقاية والسلامة من هذا الفايروس".

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