تسجيل أول حالة وفاة جراء كورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الاثنين، تسجيل أول حالة وفاة جراء فايروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان، إن الفايروس أودى بحياة "مواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، لديها أمراض وظروف صحية كامنة".
وأضافت، أن المريضة "حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص، هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفية بشكل مستمر".
وأضافت، أن المريضة "حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص، هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفية بشكل مستمر".
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