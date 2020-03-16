إجراءات احترازية مكثفة في الناصرية لمواجهة الفيروس الوبائي 'صور'

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أعلن قطاع الناصرية الثاني للرعاية الصحية الأولية، الاثنين، عن تنفيذه إجراءات احترازية "مكثفة" عبر غلق المقاهي ومنع التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا في المحافظة.
وقال مدير قطاع محمد كشاش، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "شعبة الرقابة الصحية في القطاع قامت بإجراءات احترازية وحسب توجيهات الدائرة لمنع انتشار الفيروس الوبائي.
من جانبه أوضح مدير شعبة الرقابة الصحية في قطاع كريم الجابري، أن الفرق الصحية في القطاع قامت بغلق المقاهي والكافيات بالإيقاف عن العمل والغلق كأجراء احترازي لعدم تفشي فيروس كورونا.
وأكد أنه ستتم متابعة الغلق بشكل يومي من قبل الفرق الصحية وحسب البيان الصادر عن لجنة الأمر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ .
يشار الى ان محافظة ذي قار سجلت حالتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد احيلتا الى الحجر الصحي لغرض العلاج.
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