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بأربع لغات.. نجم اسود الرافدين يوجه النصائح بشأن فايروس كورونا (فيديو)

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2020-03-16 | 10:07

بأربع لغات.. نجم اسود الرافدين يوجه النصائح بشأن فايروس كورونا (فيديو)

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وجه نجم المنتخب الوطني ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي، علي عدنان، النصائح بشأن إجراءات الوقاية من فايروس عن طريق مقطع فيديو تحدث فيه باللغة الإنكليزية والإيطالية والتركية والعربية.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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