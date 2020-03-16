رياضة 2020-03-16 | 10:07 1,483 مشاهدة وجه نجم المنتخب الوطني ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي، علي عدنان، النصائح بشأن إجراءات الوقاية من فايروس كورونا عن طريق مقطع فيديو تحدث فيه باللغة الإنكليزية والإيطالية والتركية والعربية. المحرر: محمد خليل

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كانت هذه تفاصيل خبر بأربع لغات.. نجم اسود الرافدين يوجه النصائح بشأن فايروس كورونا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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