رياضة 2020-03-16 | 09:59 3,054 مشاهدة وجه النجم الدولي السابق، نشأت اكرم، رسالة الى الشعب العراقي بشأن فايروس كورونا ، مؤكداً أنه ليس مستعداً لتحدي الفايروس. المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشأت اكرم يوجه نصيحة بشأن كورونا ويؤكد: لست مستعداً لتحدي الفايروس (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.