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عُمان تعلق علاج الحالات غير المستعجلة للتركيز على فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

عُمان تعلق علاج الحالات غير المستعجلة للتركيز على فيروس كورونا

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان، الإثنين، تعليق تقديم الخدمات العلاجية للحالات غير المستعجلة، وذلك للتركيز على مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "اعتبارا من الإثنين وحتى إشعار آخر، سيتم تعليق الخدمات العلاجية المقدمة للحالات الروتينية غير المستعجلة التي لا يؤثر تأخير المواعيد على صحتها بشكل مباشر مؤقتا".

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ويشمل هذا التعليق تأجيل المواعيد الروتينية في أقسام العيادات الخارجية وأقسام العمليات، بالتنسيق مع المرضى وبما لا يؤثر على حالتهم الصحية وخطتهم العلاجية.

 

ولفتت إلى أن هذا الإجراء "يأتي حرصا على سلامة المرضى والمجتمع ولمكافحة وباء كورونا".

 

كانت وزارة الصحة العمانية أعلنت تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد، ما يرفع العدد الكلي للإصابات المسجلة في السلطنة إلى 22 حالة.

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