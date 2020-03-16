قوات الجيش الليبي تدفع بتعزيزات ضخمة إلى طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

دفعت القيادة العامة للجيش الليبي، بتعزيزات ضخمة لوحداتها المتمركزة في محاور جنوب وجنوب غربي العاصمة طرابلس.



وذكر عقيلة الصابر المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الليبي: "أن القيادة العامة أرسلت تعزيزات ضخمة لقوة عمليات إجدابيا المتمركزة في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس".

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ونقل موقع "العين الإخبارية" عن الصابر أن القيادة العامة عززت قوة عمليات إجدابيا بمدرعات مصفحة حديثة الصنع، بالإضافة لعتاد لتطوير القتال والعمليات ضد المستعمر التركي والمليشيات الإرهابية المدعومة من طرفه.

وعلى الصعيد الميداني، نفذ سلاح الجو سلسلة من الضربات الجوية تستهدف عناصر المليشيات المسلحه والمرتزقه السوريين في منطقة القداحيه جنوب شرقي مصراتة في وقت مبكر من صباح الإثنين.

وفي السياق ذاته، قال مصدر عسكري إن مدفعية الجيش الليبي استهدفت مواقع تابعة لمليشيات حكومة الوفاق المزعومة في عدة محاور بالعاصمة طرابلس.

وأضاف المصدر أن الاستهداف أسفر عن تدمير مخزن دخيرة وآخر للعربات المدرعة، بالإضافة إلى تجمع لمرتزقة سوريين بمحور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس