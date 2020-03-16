- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 7 مصابين بينهم طفل في انفجار دراجة نارية بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
أُصيب 7 أشخاص بينهم طفل، في انفجار دراجة نارية مفخخة في قضاء طوز خرماتو شرقي محافظة صلاح الدين العراقية.
وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الإثنين - أن اعتداء إرهابيا بواسطة دراجة نارية مفخخة، وقع في قضاء طوز خرماتو شرقي محافظة صلاح الدين، ما أدى إلى إصابة سبعة مواطنين بينهم طفل، وقد تم نقلهم للمستشفى.
ويشهد العراق، بين الحين والآخر انفجارات وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين والأجهزة الأمنية غالبا ما تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما تشن القوات الأمنية على إثرها عمليات في مناطق متفرقة من البلاد تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 مصابين بينهم طفل في انفجار دراجة نارية بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.