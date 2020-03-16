- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر «الصحة الكويتية»: شفاء 3 مصابين بـ«كورونا» والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، عن شفاء 3 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المتعافين إلى 12.
وكشفت وزارة الصحة الكويتية أمس الأحد، عن تماثل شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 9 أشخاص، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".
قرر مجلس الوزراء الكويتي، أمس السبت، إغلاق المراكز التجارية كافة باستثناء مراكز المواد التموينية.
ووافق الوزراء الكويتي، اليوم، على إغلاق الصالونات الرجالية والنسائية وعدم استقبال أكثر من 5 عملاء في المطعم، كما قرر إغلاق مراكز الألعاب والمراكز التجارية باستثناء الجمعيات ومراكز المواد التموينية، وذلك وفق صحيفة "الراي" الكويتية.
وأعلنت الكويت عن تسجيل عشرات الحالات المصابة بكورونا، واتخذت إجراءات بتعليق رحلات الطيران ومنع دخول الأجانب مع العديد من الدول.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة الكويتية»: شفاء 3 مصابين بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.