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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الاثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقال الدكتور عبدالله السند، المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي: "تم تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 123 حالة منذ تفشي الوباء".
وأضاف أن 4 حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة و3 حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى قطر وكلهم كويتيون، وهناك أيضا حالة لمقيمة مصرية مرتبطة بالسفر إلى مصر.
وشدد على ضرورة عدم التجول والاختلاط، قائلًا: "نرجو من المواطنين والمقيمين البقاء في المنازل".
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