شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في الأردن إلى 15 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة في الأردن، اليوم الاثنين، عن ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 15، بعد اكتشاف حالتين جديدتين في مستشفى الملك عبدالله في إربد.

Advertisements وأوضحت الوزارة أن المستشفى ينتظر نتائج 60 عينة لأشخاص خالطوا المصابين بالفيروس. وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، إن وضع الحالات مستقر وجميعها قادمة من خارج الأردن وأغلبها من دول الاتحاد الأوروبي.

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